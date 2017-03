Reacties Van leden

Briesje 07 mrt 2017 10:47

Prachtig beeld overigens.

Het liedje ga ik ook nog eens opzoeken, leuk!

Fietser55 07 mrt 2017 10:52

Alleen jammer dat iemand haar met een viltstift een tattoo heeft gegeven















Jdonders 07 mrt 2017 11:25 Ze had war langer in de zon moeten zitten





Hehety 07 mrt 2017 11:32

Ik vroeg mij al af of zulke beelden ook daar beschadigd werden door vandalisme. Nu lees ik dat dit beeld met een viltstift bewerkt.

Blijkbaar mag iets moois niet ongeschonden blijven.

Fietser55 07 mrt 2017 11:46



Hehety: helaas bijna overal vandalisme

Wievie 07 mrt 2017 12:04

Mooie Mollie met haar kokkels .jammer van die viltstift tatoo , weer een mooie Harry