Market 33 serveert 100.000e gerecht Market 33 – the urban foodcourt aan de Zuidas blijkt een schot in de roos. Deze week serveert de foodmarkt het 100.000ste gerecht sinds de opening in augustus. Ruim 35.000 bankiers, advocaten, fiscalisten, secretaresses en consultants zijn er intussen vaste gast. Maar ook bewoners, toeristen en foodies weten de weg naar de foodmarkt aan de Zuidas te vinden.

Oprichter Calvin Choi (36) verklaart het succes uit de diversiteit en de hoge kwaliteit van het gebodene. “De restaurants die deelnemen aan Market 33 delen allemaal dezelfde grote passie voor koken, voor bijzondere gerechten en dranken en voor de producten waarmee ze werken. Door de diversiteit aan keukens is er voor onze gasten een enorme keuze aan bijzondere gerechten en dranken.'