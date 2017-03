Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 08 mrt 2017 09:21 Wat mooi Marian,dat je in dit comité'zit,dus je zal Paul van Vliet ook regelmatig zien denk ik. Hij blijft aardig in beweging ondanks zijn leeftijd. Prettige man met een mooie stem,vind je niet?