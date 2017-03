Goedemorgen

Reacties Van leden

Bette 08 mrt 2017 09:31 Hee,ik dacht dat je hier afscheid genomen had Ron....Nou ja,een mens kan natuurlijk terug komen op zijn besluit.

Een fijne dag gewenst.

Bette.





Jjacqueline 08 mrt 2017 09:38 Mooi nummer Ron van deze band,schitterende filmbeelden óók!!Fijn dat je weer aangemeerd bent!!

















Hehety 08 mrt 2017 09:51

Blij je terug te zien en we gaan weer gezellig verder met leuke en interessante prikkers te plaatsen. Het gaat weer helemaal leuk worden nu jij er weer bent.

Ik heb een beetje vrouwelijke welkom voor je geplaatst. Ik had even geen andere. Die is dan voor je vrouwelijke kant. De zeebonk heeft toch al even vakantie

Briesje 08 mrt 2017 10:28

Gezellig dat je er weer bent!

Fietser55 08 mrt 2017 10:39

Heerlijk dat begin met de zeemeeuwen, all hands on deck

Je was gelukkig maar kort weg

Joke 08 mrt 2017 10:45 Hé Ron leuk dat je er weer ben en gaaf nummer