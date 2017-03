Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 08 mrt 2017 10:46 Ja t is erg leuk,dat beeldje,ik ben heel wat keertjes daar geweest om van het strand te genieten Harry,leuk plaatsje.





Briesje 08 mrt 2017 10:51

Ik vraag mij nu natuurlijk af welke tekst er op dat huis staat!

Dat is weer een leuk beeld Fietser!Ik vraag mij nu natuurlijk af welke tekst er op dat huis staat!















Fietser55 08 mrt 2017 10:55

Briesje, ik ben ook benieuwd, maar jij zult het vast vinden