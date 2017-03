Reacties Van leden

Bette 08 mrt 2017 10:46 Ja t is erg leuk,dat beeldje,ik ben heel wat keertjes daar geweest om van het strand te genieten Harry,leuk plaatsje.





Ik vraag mij nu natuurlijk af welke tekst er op dat huis staat!

Briesje, ik ben ook benieuwd, maar jij zult het vast vinden



Aangeboden 16 Januari 1987



door de Rabo Bank Veere

t.g.v. de opening van haar

hoofdkantoor

"Spelende Kinderen"

In 7.11 min met plezier mogen leggen.

Natuurlijk mag jij ook zoeken Hehety, ik ben lui, dus alle hulp is welkom.



De tekst op het huis, dat had ik nog niet eens gezien. Dat mag Briesje zelf uitzoeken.















Dom, dom, dom. Ik was nog niet helemaal (of helemaal niet) wakker toen ik de puzzel plaatste. Het beeldje staat natuurlijk in Veere en niet in Domburg, heb het inmiddels aangepast



Lekker weer om te puzzelen , 11.48. leuk plaatje weer Harry ,















wel een mooi beeldje :

Hoe dan ook,het beeldje blijft mooi en ik vind Veere nog wat mooier dan Domburg.















Maar heel veel moois in Zeeland, dus val ik niet uit de toon

Ja Bette, Veere is gezelliger, in Domburg kun je heerlijk aan zee wandelen.Maar heel veel moois in Zeeland, dus val ik niet uit de toon