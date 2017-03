Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Het is internationale Vrouwendag. Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.









Door Marije Toegevoegd op 08 mrt 2017 om 10:55



Bette 08 mrt 2017 10:57

Heb jij de taart al klaar staan Marije??



Johan259 08 mrt 2017 11:07

Een fijne dag Marije















Marije 08 mrt 2017 12:26

dus ik vat em even niet vwb de taart ...



Wens jou ook een aangenaam dagje Johan. Dat stomme weer mag de pret echt niet drukken hoor! Binnenklusjes genoeg ....

