Biddag voor Gewas en Arbeid Vandaag, 8 maart 2017, is het een bijzondere dag, zoals elk jaar weer de tweede woensdag in maart.:

Biddag voor gewas en arbeid.

Op veel plaatsen en in veel kerken is er vandaag een speciaal moment.

Er worden kerkdiensten gehouden.

Ook op diverse christelijke scholen zijn er speciale momenten om de Hee een zegen te vragen voor het nieuwe werkseizoen.

https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/vandaag-bidden-voor-gewas-en-arbeid/ Vandaag bidden voor gewas en arbeid Vandaag bidden voor gewas en arbeid. Bidden voor een voorspoedige oogst en gezegend werk.

https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/vandaag-bidden-voor-gewas-en-arbeid/







Door Jembee Toegevoegd op 08 mrt 2017 om 11:10



Lucia51 08 mrt 2017 11:55 Mooie oude protestantse traditie.





Muziekgekje 08 mrt 2017 12:09 Ja mooi vooral om aan kinderen te leren dat brood niet uit de supermarkt komt maar dat er eerst iets voor moet groeien op het land .

het is niet allemaal van zelf sprekend .

Ik ben katholiek opgevoed en bij ons is traditie om te danken na de oost.

Dat noemen wij oost dankfeest.

















Bette 08 mrt 2017 12:18 Ja,dat is een mooie dag.

Daarom heb ik besloten om via giro 555 iets voor mijn hongerende medemens te doen,ik hoop dat het goed terecht komt.

Bette.