Scheermessen Vanavond bij de Portugees gegeten. Als voorgerecht scheermessen genomen.

Die had ik nog nooit gegeten en staan niet altijd op het menu.

Kwam nu goed uit, want ik had me vanmorgen niet geschoren

Daarna een Cataplana genomen met diverse soorten vlees.

En natuurlijk een fles heerlijke wijn.

Na afloop (ik had de hele fles wijn alleen op) baldadig geposeerd met de flesdop op mijn neus.