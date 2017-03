Afscheid Afscheid nemen bestaat niet

Ik ga wel weg maar verlaat je niet

M'n lief je moet me geloven, al doet het pijn.



Ik wil dat je me los laat

en dat je morgen weer verder gaat

Maar als je eenzaam of bang bent

zal ik er zijn



Kom als de wind die je voelt en de regen

Volg wat je doet als het licht van de maan

zoek me in alles dan kom je me tegen

Fluister mijn naam...en ik kom eraan



Zie...wat onzichtbaar is

Wat je gelooft is waar

Open je ogen maar en

dan zal ik bij je zijn

Alles wat jij moet doen

is mij op mijn woord geloven



Afscheid nemen bestaat niet