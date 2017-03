Reacties Van leden

Hehety 09 mrt 2017 09:49

Heb ook een fijne dag en het glas is nog steeds half vol.

Ook dat is waar.



Joke 09 mrt 2017 10:33



ook een fijne dag

Ja dat waar Bette maar een optimist geeft meer vreugde dan een pessimistook een fijne dag















Fietser55 09 mrt 2017 10:35 Fijne dag, weet niet of dat altijd opgaat, als optimist kun je ook best wel eens wat minder gelukkig zijn. Maar de zon probeert de dag wat vrolijker te maken, dus geniet van deze dag.