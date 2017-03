Ringrijder Middelburg (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=9D3DS1UF



In Middelburg staat dit beeld van een ringrijder. Elk jaar zijn er veel wedstrijden in Zeeland. Een ringrijder zit op een ongezadeld paard, dat hij in galop door de ringbaan stuurt. In de hand heeft hij een lans, waarmee hij probeert de ring te steken die halverwege de baan in een ijzeren bus hangt. Het paard moet versierd zijn en de deelnemer moet de voorgeschreven wedstrijdkleding dragen.

De winnaar is natuurlijk degene die de kleinste ring steekt.

Op foto 4 een wedstrijd in Zierikzee.

Het beeld is gemaakt door Gerard Brouwer uit Katwijk