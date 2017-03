Nog ééntje uit de oude doos Dit is het verhaal over vier mensen, genaamd





ALLEMAAL,IEMAND,IEDEREEN en NIEMAND.





Er moest eens belangrijk werk verricht worden en





ALLEMAAL was er zeker van dat IEMAND het zou doen.





IEDEREEN had het kunnen doen, maar NIEMAND deed het.





Daarover werd IEMAND heel kwaad, want het was toch de taak van ons ALLEMAAL?





ALLEMAAL dacht dat IEDEREEN het wel zou doen, maar NIEMAND realiseerde zich dat IEMAND het niet zou doen.











Het einde van het verhaal was, dat ALLEMAAL IEMAND de schuld gaf, omdat NIEMAND deed, wat IEDEREEN had kunnen doen……. !