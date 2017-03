Appartement in TORREVIEJA (Costa Blanca - SPANJE) Dit appartement in Torrevieja kost u maar 59.000,-, en vindt u bij het bekende strand Playa de los Locao, met veel logische voorzieningen in de directe omgeving. Denk hierbij aan de supermarkt, openbaar vervoer, winkels en het zandstrand. Het busstation van Torrevieja heeft een directe verbinding met het vliegveld, waardoor een auto bij deze woning haast overbodig is. In dit appartement beschikt u over een woon/eetkamer, balkon, aparte keuken, 2 slaap met 1 badkamers en wordt gemeubileerd aan u verkocht. Voor uw bezichtiging en meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wanneer schikt dit u? …… UW SITEBEZOEK: https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-torrevieja-17/





















