Jammer Jammer dat dit prikbord ge(mis)bruikt wordt voor reclame-prikkers (goedkope leningen, huizenverkoop in het buitenland).

Is dat nu de bedoeling??









Door Annemarie. Toegevoegd op 10 mrt 2017 om 07:47



Reacties Van leden

Hehety 10 mrt 2017 08:00 Helaas moet ik met je eens zijn en ik vrees dat het langzaam maar zeker steeds erger gaat worden. Ook bij de plusleden.





Briesje 10 mrt 2017 08:22

Maar als we nu allemaal eens negatieve reacties plaatsen, misschien schrikt dat wel af.

Zo van de ligging van het appartement is knudde en de inboedel is brandhout dus het is voor alle geld te duur! zoiets!

Dan kunnen we er zelfs nog lol aan beleven!

