Vanf nu weer het gewone leven proberen op te pakken Het was een beetje erg veel in 1 week..2 overlijdens van dierbaren, een oude dame van 89 die gevallen was, en waarop ik naast haar op de grond op de ambulance heb zitten wachten,De vele slapeloze nachten die daar uit voort kwamen...het inmense verdriet wat eraan komt, maar waar ik nog geen tijd voor had....en ook nu 'moet' er nog van alles geregeld worden...maar ik heb al veel ervaringen....ik hoop er ditmaal beter mee te kunnen dealen..Ik ga binnenkort mezelf opgeven voor een EHBO-cursus,(iets wat ik al jaren wilde doen ,maar het kwam er nooit van) ik ga wat contacten aanhalen die verwaterd waren , maar met zo'n plechtigheid weer boven komen, ik krijg nu de kans om de fiets te pakken en daarmee , of met de trein te gaan reizen...kortom, ondanks het verdriet wat met horten en stoten binnen komt,wil ik dat dit maal proberen om te buigen naar possitieve energie....hoop dat het gaat lukken!!



Door Jjacqueline Toegevoegd op 10 mrt 2017 om 09:17



Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Johan259 10 mrt 2017 09:28 Arnhemse meisjes staan bekend als sterke meisjes,sterkte met alles





Bette 10 mrt 2017 09:36 Ja,het heeft tijd nodig om dit alles te verwerken. Veel buiten zijn zal wel helpen. Pak je fietsje en ga er op uit,het is mooi weer.

Houd je goed.

Bette.

















Jjacqueline 10 mrt 2017 09:43 niet lullen maar poetsen!!

Johan...Arnhemse meisje met Rotterdamse roots...!!



Jjacqueline 10 mrt 2017 09:44 Bette, ga ik zekers doen!!!