Stiltecoupé'. Een vrouw maakte met haar man een reisje en haalde maar net de trein.Puffend en lachend gingen ze zitten,maar de vrouw die naast hen zat zij pinnig""Dit is een stiltecoupe hoor.""Vervolgens draaide zij zich om,nam een kussentje en viel luid snurkend in slaap. Dat was lachen. Mooie dag gewenst.BETTE.