Briesje 10 mrt 2017 10:14

Jammer dat hij begint te roesten, maar daar is weinig aan te toen denk ik.

Mooi fietsweer bij ons Fietser, geen wind te bekennen!

Is dat bij jou ook zo?

Fijne dag!

Jjacqueline 10 mrt 2017 10:16

Wat staat er op de achtergrond ... een soort van toren?

Bootsman 10 mrt 2017 10:26 Prachtige uit zicht over het zee gebied, Michiel de Ruyter heeft er schijt aan de meeuwen 1 van de mooiste plek in Holland !!



Fietser met het mooie weer !!





Hehety 10 mrt 2017 10:38

7:04 min heb ik dit beeld mogen bewonderen. Maak er nog een leuke dag van Ik ga aan het strijken en was vouwen

Jdonders 10 mrt 2017 10:55 Toen wij er nog wonden heeft hij een schoonmaakbeurt gehad.

Maar dat is alweer een krom poosje geleden.

Hij blijft een landingsplaats voor meeuwen.





Jjacqueline 10 mrt 2017 10:59

He Hehety...ik durf het bijna niet te vragen...















Marynote 10 mrt 2017 11:00

Nee,deze held kan niet ontbreken Harry