Over respect gesproken.... Zijn we nu al zover gezonken dat we een Syrische vluchtelinge een levensreddende operatie misgunnen (T. van der Sande AD 10/3) omdat er geen premie is betaald?

Om je rot te schamen.

Probeer je eens te verplaatsen in de situatie van een vluchteling!

En tel je zegeningen!!