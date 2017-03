Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Een goede morgen allemaal.. het is nu 2 weken geleden dat de griep me pakte en vandaag heb ik maar weer gewoon langer op bed gelegen om zoveel mogelijk van de rust te genieten.

Wat een mooi zonnetje hebben we weer teruggekregen.

Ja,als je goed kijkt kun je elke dag iets moois zien al was het alleen maar de zon.

Hopelijk denken jullie er ook zo over.

Ik heb weer een heerlijke deugniet opgeduikeld.Ja,ja, de liefde kent geen reservebank.De basisspelers zijn altijd eerste keus...............van een onbekende.

Wens je een fraaie dag









Door Marynote Toegevoegd op 10 mrt 2017 om 10:48



Marynote toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 10 mrt 2017 10:53

Het sleept aardig aan die griep,maar het is nu mooi weer,dus geniet er van.Ja en je hebt weer een kleurig mannetje opgeduikeld,leuk hoor. Fijne dag. Bette,



Jjacqueline 10 mrt 2017 10:57 Heerlijke foto!!Sterkte met dat laatste stukje griep,..en ja, ik probeer altijd wél ergens van te genieten!!!ik wens je een mooie dag toe!!

















Hehety 10 mrt 2017 10:58 Mary, die vooral een zonnebad op. Dat geeft zoveel energie. Heb een vrolijke en zonnige dag.