Detsmie Zierikzee (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=FI5A607Y



Eindelijk weer eens fietsweer. Lekker op de fiets naar Zierikzee geweest (25km)

Daar nog aan een man met hondje gevraagd om een detsmie te maken.

Zoals je ziet, wilde hij dat wel.



Het beeld is een watersnoodmonument en is van een vrouw met achter haar een kind dat bescherming zoekt.

Het opschrift: 1 FEBRUARI 1953 beproefd maar niet gebroken

Het beeld is gemaakt door Ad Braat uit Zierikzee