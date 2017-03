Zeven zusjes van onze aarde ontdekt Wetenschappers hebben een belangrijke ontdekking gedaan. Net buiten ons zonnestelsel staat een ster met zeven planeten die veel op onze aarde lijken. Op drie daarvan zou misschien zelfs buitenaards leven mogelijk kunnen zijn.





De planeten zijn ontdekt door Belgische experts van de universiteit van Luik. Ze vertelden er woensdag trots over tijdens een persconferentie van ruimteorganisatie NASA. Nog nooit eerder zijn er zoveel planeten rond één ster gevonden die zoveel op onze aarde lijken.





Op drie van de zeven planeten lijkt het klimaat op dat van ons. ‘Het is er niet te warm en niet te koud, waardoor er misschien wel oceanen of rivieren zijn’, legt astronoom Ignas Snellen van de Universiteit Leiden uit. Water dus. ‘En waar water is, is leven mogelijk.’











Of er inderdaad water is of misschien zelfs wel leven, gaan de wetenschappers nog onderzoeken. Maar dat hopen ze natuurlijk wel. Ze hopen zo antwoorden te vinden op de vraag of we alleen zijn in de ruimte.





Mocht er leven zijn, dan betekent dat niet dat we 'buren' krijgen waar we naar kunnen zwaaien. De planeten staan namelijk op 39 lichtjaren bij ons vandaan. En dat is best een eindje.





Als we er met een straaljager heen zouden vliegen, dan zouden we daar 44 miljoen jaar over doen. ‘Maar in ruimtebegrippen valt dat best mee’, vertelt Snellen. ‘De verste sterrenstelsels die we nu met ruimtetelescopen kunnen zien, zijn 12 miljard lichtjaren ver.’(Bron:Kinderkrnt)