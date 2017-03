Mandala tekenen. Mandala tekenen.





Het liefste teken ik Mandala's, maar soms lukt het me niet. Waar ik voorheen een hele vaste hand had heb ik er nu wat meer kracht voor nodig. Doorzetten.....zeg ik tegen mezelf en we zien wel wat het wordt. Muziek op de achtergrond en altijd brengt het tekenen van Mandala's mij rust. Inspanning en Ontspanning, het komt goed. Ik laat zien wat ik bedoel maar het komt niet af vandaag het gaat allemaal wat trager. Maar het komt goed.