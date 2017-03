Het komt er weer aan.... foto's zijn van vorig jaar, maar ik kijk al uit naar het moment (eind maart)dat deze sierkersen als in een soort van explosie hun bloemen tonen,...In Japan wordt dit als nationaal feest gevierd. Men ontmoet elkaar in massale picknicks in de parken onder de bloeiende bomen. Voor Japanners symboliseert de korte, uitbundige bloei de rijkdom en vergankelijkheid van het leven. ...hoe mooi kan het zijn!!