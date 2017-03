Hier wordt je toch blij van?? Het zonnetje schijnd en je ziet de mensen in de straat naar buiten komen. Heerlijk werken aan hun tuintje, de lente komt er aan. Ik woon in zo'n straat waar iedereen elkaar helpt en waar men meer buiten leefd als het mooi weer is als binnen. Voor even een bakkie samen doen, bij mij in de tuin lijkt het dan altijd net een koffie huis. Gezellig, ik vind het fijn. Ik ben slecht ter been maar een bekkie inschenken voor mijn buurtjes lukt me wel. De winterperiode is voor mij altijd een tijd van binnen zitten. Ik kan moeilijk tegen de kou en heb de warmte en de zon echt nodig. Maar dat geld denk ik voor iedereen. Ik heb in de achtertuin een mooie voliere met een aantal kanaries en duifjes en kwartels. Toen mijn partner ziek werd zo'n twee jaar geleden wilde hij de voliere weg doen en verkocht vrijwel al zijn kanaries (50 stuks ) omdat hij het niet meer bij kon houden. maar drie kanaries wilde hij toch houden en 2 duifjes en 2 kwartels en dus bleef de voliere ook staan. Het is toen allemaal heel snel gegaan maar helaas heeft hij de strijd veroren en is overleden anderhalf jaar geleden. De voliere staat er nog steeds, inmiddels met 8 kanaries en 4 kwartels en nog steeds 2 duifjes. En iedere ochtend fluiten ze zo hard , net of ze willen zeggen, kom kom wij zijn er nog dus kom uit je bed. Ik vind dat gezing van die vogels zo vertrouwd en fijn ik wordt er blij van. Ik zelf kan alleen maar naar de voliere kijken ik kan er niet eens in komen. Mijn buurman (mijn partner zijn beste vriend)) heeft gezegd ik hou de vogels voor jou bij zodat de voliere gewoon kan blijven staan. En ja hoor vandaag mooi weer en wat is de buurman aan het doen, schoonmaken van het buiten hok van de voliere en toch maar nestkastjes in het binnenhok hangen. Bij de vraag buurman vind je dat nou niet vervelend om dat te doen, zei hij nee hoor ik heb er zelfs wel plezier aan en ik doe het op dezelfde dag als dat ik mijn eigen vogels doe, de hele straat heeft wel vogels of vissen in de tuin. Maar het is fijn met zulke buren, zijn vrouw (mijn beste vriendin) is er ook altijd voor mij en ik ook voor hun. Maar fijn toch als je in zo'n buurt woont waar iedereen elkaar helpt. Zo kan de voliere blijven staan en heb ik het gevoel dat hij nog steeds dichbij mij is.