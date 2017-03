Jacob Cats (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=IUY1C9TP



Het standbeeld van Cats in zijn geboortestad Brouwershaven is het op twee na oudste standbeeld in Nederland. Het werd in 1829 geplaatst. De kunstenaar is de Belgische beeldhouwer Philippe Parmentier (1787-1851

Ouder zijn alleen Erasmus in Rotterdam (1622) en Laurens Jansz.Coster in Haarlem (1723, staat in het Prinsenhof).

In februari 2010 is het beeld gerestaureerd en in de Nicolaaskerk geplaatst. Een replica staat thans op de Markt.