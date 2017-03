Een goede morgen allemaal.. met dit mooie weer gaan je gedachten weleens terug naar zo'n warme dag in het verleden.Mijn dochter had haar fiets vergeten mee te nemen van het zwembad en toen ze hem de eerst volgende x nodig had stond ie dus niet in de schuur.'t Was een fiets die zowel door jongens als meisjes gebruikt kon worden.

Bij haar vriendinnetje achterop,ging ze aangifte doen bij de politie.

De dienstdoende agent vroeg haar:"Is het een jongensfiets of een meisjesfiets?"

Ze wist de berekening niet snel genoeg onder woorden te brengen waarop haar vriendinnetje spontaan reageerde:"Een meisjesfiets meneer!"

Mijn dochter kijkt haar verbaasd aan en het vriendinnetje zegt:"Je bent toch een meisje!?"

Wens je een dag. Een voor hen die het nodig hebben van mij