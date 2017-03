Mijn logeetjes.... Ik ben nogal liefhebber van de wat grotere honden, maar deze 2 logeetjes waren erg leuk. en heel makkelijk..én fotogeniek...Mijn eigen grote witte knuffelvriend is met het fotograferen opgegroeid...en was een echt model!Deze twee kon ik het allerbeste met mijn camera vangen, als ze beperkt waren in hun bewegingen anders was het kansloos..en als ze slapen...dan liggen ze perfect stil voor de lens