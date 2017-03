Ik was op weg naar Burgers Zoo daar had ik afgesproken met mijn kids...ik heb al jaren een abonnement, dus ik zou wat later zijn , ook omdat ik nog een lange dag voor de boeg zou hebben...maar ik ben weer thuis,3 uur later ..het was zó megadruk...voordat ik mijn auto geparkeerd had, was ik al een uur verder(je komt er ook niet zo maar even tussenuit)toen moest ik een dikke 20 minuten lopen...en heb nog een kwartier in de rij gestaan, die ook bleef groeien...toen ik doorkreeg dat het nog zeker een half uur zou gaan duren , om binnen te komen, heb ik het opgegeven...moest mijn auto terug zien te vinden, en uit de meute zien te rijden...Burgers Zoo heeft de deuren moeten sluiten ivm de drukte..ik zit bij te komen in mijn tuin, mijn kids zijn nog in het park...en hebben t niet echt naar hun zin!zo jammer van zo'n mooie dag!