Busje komt zo..... We keutelen de dag maar een beetje door.





Krijgen er niet echt de gang in, beetje luieren is ook lekker.





Morgen toch onverwacht weer wat werk, kuit inpakken wat door een andere vestiging geproduceerd is, maar bij ons gerijpt wordt.





't Zal drie dagen werk zijn, dus kom ik dan weinig op 'de plus'.











Deze foto's zijn van mijn vorige baan.





't Is hier zo.....alles wat je aangeboden krijgt, moet je pakken

















Door Ron-de-Noor Toegevoegd op 12 mrt 2017 om 16:46



Marynote 12 mrt 2017 17:46

Tot over 4 dagen dan maar weer

Zo gaat dat in het buitenland hè Ron? Wel spannend zo'n job. Enfin,er is altijd wel wat te doen wanneer je een fatsoenlijk beroep hebt en volgens mij doe je het nog graag ook.Tot over 4 dagen dan maar weer