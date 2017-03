Vakantie Woning midden in de natuur Vakantie woning midden in de natuur





Heb je zin in een leuke vakantie Midden in het natuurgebied van Zuna en ook gelegen aan het Marskramer pad.

Ook bevindt ons onderkomen zich 2 km vanaf de Sallandse Heuvelrug.

Midden in de natuur maar toch dicht bij de winkels/Avontuurpark Hellendoorn enzo.

Wifi is aanwezig ( Glasvezel)

Uitermate geschikt voor mensen die van rust, wandelen en fietsen houden, o.a ideaal voor 50 plussers.

Wij rekenen geen extra kosten voor het beddengoed, bij aan komst zijn de bedden opgemaakt.

Er is plek voor 4 personen je huurt een complete vakantiewoning

Compleet ingericht (Centrale Verwarming)

We hebben nog plek voor o.a de Voorjaarsvakantie,Pasen

Wij zijn het hele jaar open.

Honden zijn ook welkom





Voor meer info zie onze website: ervesmit.nl

Of via facebook: Erve Smit Vakantiewoning Verhuur

Voor recensies van andere gasten verwijzen we je naar onze facebook pagina





Voor de mensen die zich bezig houden met Geocaching, bij onze vakantie woning ligt de Geocaching Route Sunnoa met 25 geocaches en er liggen er hier nog veel meer.

Geocache beschrijving:

Zuna (Nedersaksisch: Sunnoa) is een buurtschap in de gemeente Wierden. Het kende op 1 januari 2010 352 inwoners. Ten zuiden van Zuna ligt Rijssen. De industrieterreinen 'Plaagslagen' en 'De Mors' grenzen tegenwoordig aan de kern van de buurtschap. De Mors was daarvoor een groot moerasgebied nabij Zuna. Zuna hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense kwartieren. In 1811 ging het deel uitmaken van de gemeente Wierden. Zuna heeft een aantal jaren een eigen stopplaats gehad aan de spoorlijn Neede - Hellendoorn, ten westen van de buurtschap. Deze cache is er 1 van een serie bestaande uit 25 caches inclusief BONUS genaamd " Sunnoa." De route loopt door een karakteristieke gebied. Het typische landschap dat gepaard gaat met landerijen rond de Regge en de nieuwe natuur De Zunase heide wordt op deze route mooi in beeld gebracht. De serie is ca. 12 Km lang en goed lopend en met de fiets te doen. maar is met de auto ook voor een deel mogelijk (let wel op een correcte parkeerplek en het overige verkeer!). In de route zit 1 overtocht met een fietspont over de Regge. .Veel plezier zowel met de route als met het zoeken van de caches. Graag alle caches met respect behandelen (veel werk aan besteed), en op de gevonden manier terug plaatsen…………………… AUTO PARKEERPLEKKEN VOLDOENDE BIJ CACHE Sunnoa 1 ……………………………….. De caches niet zoeken tussen zonsondergang en zonsopkomst





