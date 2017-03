Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 13 mrt 2017 09:31

Ik ga wel genieten van het mooie weer, hoor. Het mag nog -bijna- een week duren volgens de weermensen.

Het is maar dat het beestje een naampje heeft.Ik ga wel genieten van het mooie weer, hoor. Het mag nog -bijna- een week duren volgens de weermensen.



Bette 13 mrt 2017 09:36

Nou Hehety,dan hebben we nog even de tijd. Geniet er van.















Jjacqueline 13 mrt 2017 09:50 Al zit je een deel binnen van de dag, gelukkig krijg je dus een herkansing begrijp ik nu wat het weer aangaat...fijne dag gewenst!

Is ook lastig hoor,die snelbinders!Al zit je een deel binnen van de dag, gelukkig krijg je dus een herkansing begrijp ik nu wat het weer aangaat...fijne dag gewenst!



Joke 13 mrt 2017 10:11 bretels kunnen dan wel in de weg zitten Bette ga je schilderen vanmiddag?,

maar je hebt de rest van de week nog een mooie kans om naar buiten te gaan hoor.

fijne dag Gr Joke

Ja diebretels kunnen dan wel in de weg zitten Bette ga je schilderen vanmiddag?,maar je hebt de rest van de week nog een mooie kans om naar buiten te gaan hoor.fijne dag Gr Joke















Bette 13 mrt 2017 10:32

Ja hoor,dat zal best lukken Jjacqueline



Bette 13 mrt 2017 10:33

Ja Joke,ik ga wel schilderen maar het blijft mooi,dus ik mopper niet.















Johan259 13 mrt 2017 10:39

Wens je een mooie dag bette



Bette 13 mrt 2017 10:42

Bette.

Wat leuk Johan,je hebt het leuke kereltje met ""snelbinders ""voor me opgezocht. Wat een enig mannetje.Bedankt en een fijne dag hoor.Bette.















Marleen. 13 mrt 2017 10:44 Geweldig, dit is echt lachen