Geluk Het huidige geldverslindende programma ‘Boer zoekt vrouw’ is verworden tot een goedkope keukenmeidenroman in een modern jasje.

Populair in deze harde tijden waarin men elkaar het licht in de ogen niet gunt.

Wat sentimentele afleiding is dan begrijpelijk.

Want laten we wel zijn.

Van de pakweg 1300 gegadigden zullen er misschien een handvol het geluk vinden, waarbij, net als in het ‘gewone leven’ geen enkele garantie wordt afgegeven.

Ten koste van de rivalen, die hun ziel en zaligheid op tafel leggen ten overstaan van een zich verkneukelend kijkerspubliek.

Tja....









Door Annemarie. Toegevoegd op 13 mrt 2017 om 10:32



Fietser55 13 mrt 2017 10:37 Een vreemde reactie op een programma waar miljoenen mensen wel met plezier naar kijken. Geldverslindend ? Er zijn genoeg programma's, waar misschien nauwelijks kijkers naar kijken, die ook veel geld kosten. Een groot publiek levert bovendien hogere reclameopbrengsten op.

Of je het wel of niet een goed programma vind, het spreekt in elk geval heel veel mensen aan.





Bette 13 mrt 2017 10:37

Ja hoor,het gaat om de kijker,wij moeten er plezier in hebben en gezien het kijkersaantal lukt dat ook wel. Andere jaren keek ik nooit,maar nu voor t eerst en ja,ik denk dan;"Waar begin je aan,zo vreselijk ver weg,nauwelijks afleiding daar."' Maar goed,het zijn volwassen vrouwen dus....















Jjacqueline 13 mrt 2017 10:43 Het programma is in ieder geval niet aan mij besteedt...kan me er ook niet druk om maken...er zijn belangrijkere zaken in het leven....degene die er wel hun tijd aan besteden, wens ik er veel plezier mee...