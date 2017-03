Het Tongerensebos Gisteren een mooie wandeklng gemaakt door het Tongerensebos. We waren met name geinteressesrd in het natte gebied. Er liep een pracht van een knuppelbrug over het gebied. Zonder natte voeten te krijgen kon er overheen lopen. Het was er nog wat stil, geen kikkers. Met name de heikikker komt daar om te paren. De nachten zijn nog te koud. Dus nog even wachten. Ikneem dan wel laarzen mee. Kijken of er nog ringslangen te zien zijn.