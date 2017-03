Wie was er al eens in museum Ton Schulten?

Reacties Van leden

Jjacqueline 13 mrt 2017 13:56











Fietser55 13 mrt 2017 14:03 Mooie traditie, voor zover ik weet ben ik nog nooit in Ootmarsum geweest.

















Jembee 13 mrt 2017 14:53 Ja Ootmarsum is een leuk, gezellig stadje.

We zijn wel in het openluchtmuseum "Het land van heeren en boeren",geweest en hebben daar en in de stad gezellig rondgewandeld.

http://www.openluchtmuseumootmarsum.nl/





Jjacqueline 13 mrt 2017 15:09 Ok Jembee...een extra aantrekkelijkheid..het openluchtmuseum..we hebben er ook 1 in Arnhem, daar ben ik "vriend"van..ik ben wel benieuwd nu...dank je wel voor jouw reactie!

















Jjacqueline 13 mrt 2017 15:10 maar troost je, ik was er ook nog niet eerder...staat wél genoteerd op mijn to-dolijstje...die alsmaar langer wordt

Fietser..valt me tegen...haha , ik dacht dat je onderhand overal wel was geweest!!



Fietser55 13 mrt 2017 15:14

We hebben het zo druk met buitenlandse reizen, dat we soms het moois in eigen land wel eens vergeten.