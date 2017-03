Zittend op de kleintjes letten. Ik zit heel veel achter mijn laptop, eigenlijk ben ik altijd wel on-line. Ik bedoel dat mijn laptop altijd wel aan staat omdat ik vaak moet gaan zitten tussen mijn huishoudelijke activiteiten door. Gelukkig kan ik vrij goed met de pc om gaan, ik heb er altijd mee gewerkt. Zorgplannen maken en rapportages. Nu is het beperkt tot dingen maken voor het Trefpunt waar ik vijwilligers werk voor doe (Beste buur). En ik heb er een nieuwe hobby bij, kortingsakties en TRND projecten. Ik heb al heel wat geld verdiend met geld terug akties en mag produkten uitproberen bij TRND. Zo heb ik al mijn vrienden en familie al blij gemaakt met het proeven van heerlijke chocolade die ik mocht uitdelen. Ik kreeg wel 15 grote repen chocola die ik kon uitdelen en heb een Perla koffie pakket gekregen om ook weer samen met familie en vrienden te proeven. Heel leuk om te doen het enige wat ik moet doen is de bevindingen over deze produkten door te geven via de computer aan TRND. Kan ik mooi doen als ik tussen aktivteiten moet rusten en even achter de laptop ga zitten. Mocht je dit ook leuk vinden om te doen kijk dan bij #/" target='_blank'>https://scoupy.com/nl/#/ echt binnen 2 dagen je geld terug en https://www.trnd.com/nl/ voor als je ook TRND partner wil worden is echt heel leuk.













SCOUPY. Geld Terug Acties, Korting bij winkels, merken en veel meer! Met de Scoupy-App heb je de beste geld terug acties, korting bij je favoriete winkels, merken en nog veel meer voordeel op je mobiel.

https://scoupy.com/nl/#/



Trnd - home Werk samen met de grootste merken en help mee om jouw favoriete producten bekend te maken. Deelname is gratis.

https://www.trnd.com/nl/