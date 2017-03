Stemmen op 100 meter hoogte in de A’DAM Toren Op woensdag 15 maart kunnen inwoners van Amsterdam op ongeëvenaarde hoogte hun stem uitbrengen. Het hoogste stembureau van Nederland is gevestigd in A’DAM LOOKOUT. Dit uitkijkpunt bevindt zich in de A’DAM Toren tegenover het Centraal Station en is sinds vorig jaar open.

Op vertoon van een stemkaart kunnen kiezers tussen 07:30 en 19:00 met een spectaculaire lift naar de 20e etage. Daar mogen zij onder het genot van een prachtig uitzicht over Amsterdam het vakje naar keuze rood kleuren.

Sander Groet, mede-initiatiefnemer van de A’DAM Toren, kijkt uit naar 15 maart: “Wij zijn heel trots dat wij dit jaar zijn opgenomen als officieel stembureau van Amsterdam. Persoonlijk hoop ik dat heel veel mensen gaan stemmen en dan het liefst wel op een partij die een positief en constructief programma heeft”.

Foto: Martijn Kort

www.adamtoren.nl





A'DAM toren Hello, I’m A’DAM – the big tower behind Amsterdam’s Central Station, and the one beside the spaceship-like EYE Film Institute. I’m a building of 22 stories, with many more to tell.

http://www.adamtoren.nl