Winkel centrum Gelderlandplein Amsterdam -Zuid. Deze Bus rijdt gratis rond het Winkel centrum naar het winkel centrum Gelderlandplein voor iedereen ook op zondag !! en bestaat al ruim 1 jaar.. in Amsterdam -zuid..

En dat in deze tijd.....geweldig!!!













Door Bootsman Toegevoegd op 14 mrt 2017 om 08:56



Hehety 14 mrt 2017 09:28

Dat is echt heel prettig. In Eindhoven Woensel wc rijdt er ook een rond. Allemaal gedaan door vrijwilligers. Om dat busje-karretje bij ons alleen al gaan we daar winkelen omdat ik ook slecht ter been ben. Zo hou ik toch extra voetstapjes over om vrijer te kunnen winkelen. Hel goed initiatief



Jjacqueline 14 mrt 2017 09:29 Dat vervoer wordt natuurlijk betaald door de ondernemers van het winkelcentrum...mooi initiatief, en als er veel gebruik van wordt gemaakt is het ook rendabel!In Den Bosch kan je vanaf het station een gratis busrit maken langs alle highlights, en daar voor de deur uitstappen...erg prettig!!

















Joke 14 mrt 2017 09:30 super dat vind je bijna niet meer en heel fijn voor mensen die slecht te been zijn zo kunnen ze toch er even lekker op uit.

