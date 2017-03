Londen (puzzel)

Reacties Van leden

Jjacqueline 14 mrt 2017 10:02 Ben je nog in de musea's geweest?Ik kwijl nu bijna over mijn toetsenbord...staat hoog bovenaan mijn lijstje...London en zijn musea's...wauwww

Prachtige sculpturen Fietstert!Jammer dat ik er niet zo snel een uitleg bij kan vinden...maar de man probeert aandacht te trekken van deze mooie mevrouw toch?en dat lijkt te lukkenBen je nog in de musea's geweest?Ik kwijl nu bijna over mijn toetsenbord...staat hoog bovenaan mijn lijstje...London en zijn musea's...wauwww



Bette 14 mrt 2017 10:22

Wat een prachtige beeldengroep,vooral de vrouw is schitterend,maar als je in Londen bent is er zo veel te zien. Tijd te kort.















Briesje 14 mrt 2017 10:34 Heerlijke stad Fietser!

We zijn er verschillende keren geweest, zo leuk!

Mooie beeldjes!





Fietser55 14 mrt 2017 10:34

Jjacqueline, Op de terug weg van Dublin zijn we via Londen gevlogen om naar een expositie van The Rolling Stones te gaan.















Jjacqueline 14 mrt 2017 10:45 Bij zo'n expositie raakt de schijf in het hoofd wel vol....prachtige uitstappen hebben jullie gemaakt!Top!Leuk 'ussie' van jullie ook!!Weer een voorbijganger gestrikt?