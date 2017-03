Reacties Van leden

Hehety 14 mrt 2017 11:58

Ik weet al jaren dat het balkje zo heet, dus voor een ander zal het dan ook niet zo moeilijk zijn. Het is maar wat je gewend bent. Heb een fijne dag en bij de kassa niet voordringen, he.

Ja, dat noemen ze een beurtbalkje. Volgende klant balkje vind ik ook wel vriendelijker klinken.



Petra1951 14 mrt 2017 11:59 Nee dat wist ik ook niet, ik noem het altijd een stokje.Ha, ha.

















Bette 14 mrt 2017 12:01

Grappig Hehety,want de cassiere bij A H had geen idee hoe dat ding heette.



Bette 14 mrt 2017 12:02 Ja Petra een"' beurtstokje "'zou ook kunnen,ha ha.

















Hehety 14 mrt 2017 12:16 Het heet zelfs al veel langer zo dan dat ik dacht. Al in 1996



https://nl.wikipedia.org/wiki/Beurtbalkje