Nederlandse scholieren leren van Suriname Sinds vrijdag zijn 30 vmbo-leerlingen uit Arnhem en Nijmegen in Suriname in het kader van het project ‘Samen Leven Doe Je Zo’. Doel van dit project is dat de leerlingen zich verdiepen in ‘de wereld van de ander’. Dat ze de positieve kanten van een multiculturele samenleving leren kennen en dat ze ervaren dat verschillen tussen mensen kansen bieden in plaats van bedreigingen. Zo leren ze over hun eigen grenzen heen kijken. Suriname is daarbij voorbeeldland, omdat hier mensen met veel verschillende etnische achtergronden prettig samen leven.(Bron:Waterkantnet)