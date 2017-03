Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Stellendam (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=K7TS12GZ



Watersnoodmonument

Scultpuur van vrouw en meisje vluchtend voor een grote golf

Beeldhouwers: Jean Bremers en Marianne Bremers-Deiman (geb. resp. 1935 en 1943), kunstenaarsechtpaar te Helvoirt



ter nagedachtenis aan de

69 slachtoffers die in onze

gemeente verdronken tengevolge

van de watersnoodramp van

1 FEBRUARI 1953





die de wateren der zee roept, en giet ze uit

op de aardbodem, heere is zijn naam













Door Fietser55 Toegevoegd op 15 mrt 2017 om 11:54



Bette 15 mrt 2017 12:04 Ook weer een bijzonder mooi beeld Harry.Er staan in ons land toch wel bijzonder mooie beelden of beeldengroepen,maar normaal gesproken zie je ze natuurlijk niet allemaal,maar omdat jij ze hier neerzet blijven we goed op de hoogte en dat is plezierig. Bette.





Briesje 15 mrt 2017 12:17 Prachtig beeld Fietser.

Om stil van te worden.

Vreselijk die watersnoodramp.