Stemsie Hebben jullie gestemd en soms ook een stemsie gemaakt ?









Door Fietser55 Toegevoegd op 15 mrt 2017 om 17:26



Marina15 15 mrt 2017 17:38 Mijn buurman en ik hebben beiden gestemd. Nu komt het helemaal goed met ons land.





Fietser55 15 mrt 2017 17:41

Dat hangt er maar net aan, waar jij en je buurman op hebben gestemd Marina















Joke 15 mrt 2017 17:57

Yes ook gestemd en jij ook bij de stembus en je hebt het vast laten leggen op de foto



Marianne 15 mrt 2017 18:14 Tuurlijk gestemd. Grappig, maar hoor je een stemsi niet zelf te maken? Dat je met je linkerhand (uiteraard) de stem post en met de rechter: kníp!?

















Briesje 15 mrt 2017 18:18

Man je lijkt wel een politicus.

Die staan er ook zo bij.

Daar heb ik helaas helemaal niet aan gedacht.

Voortaan even eerder waarschuwen graag!

Goh Fietser wat leuk!Man je lijkt wel een politicus.Die staan er ook zo bij.Daar heb ik helaas helemaal niet aan gedacht.Voortaan even eerder waarschuwen graag!



Fietser55 15 mrt 2017 18:41

De man in het stemlokaal was een dooie, had geen humor.

Hij zei tegen de vrouw voor me dat ze een hokje rood moest maken.

Toen zei ik, dat ik een doos kleurpotloden bij me had en alle hokjes ging kleuren.

Waarop hij alleen maar zei: dan is uw stem ongeldig.

Over 4 jaar Briesje ?De man in het stemlokaal was een dooie, had geen humor.Hij zei tegen de vrouw voor me dat ze een hokje rood moest maken.Toen zei ik, dat ik een doos kleurpotloden bij me had en alle hokjes ging kleuren.Waarop hij alleen maar zei: dan is uw stem ongeldig.