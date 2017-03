Museumplein in Amsterdam krijgt het Poezië Museum Vanaf 1 april 2017 opent Het PoŽzie Museum haar deuren op het Museumplein in Amsterdam. Het Virtuele Museum is 24 uur per dag gratis te bezoeken via een app: Door het scherm van je smartphone verschijnen de paviljoens van het museum op het Museumplein. Voor het nieuwe museum selecteerde schrijver Anna Enquist haar persoonlijke hoogtepunten uit de Nederlandse poŽzie. Het Museum is een innovatieve cross-over tussen literatuur, vormgeving, typografie, architectuur en Augmented Reality, in het museale hart van Amsterdam. http://www.poeziemuseum.amsterdam/

Foto van Ann Enquist gemaakt door Bert Nienhuis .









Het Poëzie Museum

