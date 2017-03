De rust weergekeerd. Vandaag een schitterende dag,maar gisteren natuurlijk ook. Eerst samen met mijn dochter gestemd en toen de zon in gedoken. s Avonds de heerlijke stamppot BUITEN gegeten(voor het eerst dit jaar) een lekker toetje er achteraan ,ja,dat was genieten tot een uur of 7. Ik wens jullie vandaag een mooie dag.BETTE.