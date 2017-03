Hier ben ik weer.... Megadruk gehad op mn werk, nu even ruimte om een prikker te plaatsen.

Allemaal tevreden met de verkiezingsuitslag of...?

Morgen vrijdag, laatste daggie voor het weekend,. Morgen verjaardag vieren met de leerlingen. Kwarktaart maken in de ochtend en hamburgers bakken met de lunch.. ik heb het bewust op morgen staan omdat de meeste leerlingen er dan zijn... Ze hebben er zo' n zin in.

Nog even Ajx tweede helft kijken, even opruimen, katten verzorgen en dan naar de witte lakenstraat....Ik wens jullie vast welterusten voor nu of straks!

Bella