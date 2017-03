Zoek een klein hondje

Reacties Van leden

Lucia51 16 mrt 2017 22:53 Waarom niet even kijken bij het dierenasiel?





BIBI58 16 mrt 2017 22:57 Hallo Mien...



Ik heb een vriendin,en die bekommert zich over hondjes die niet meer gewenst zijn.

Daar zoekt ze dan weer een lieve eigenaar/esse

Soms is dat lastig.Ik weet dat ze momenteel even net niet een hondje meer heeft.

Ik kan het haar vragen als je wilt?