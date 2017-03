Oude Kerk Amsterdam: Expositie Marinus Boezem verlengd. Maar liefst 35.000 bezoekers bekeken de expositie van Marinus Boezem in de Oude Kerk van Amsterdam. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 30 april.

Marinus Boezem (1934) in Flevoland ontwikkelde voor de Oude Kerk maar liefst vijf nieuwe werken. Zo brengt een lift, als deus ex machina (Latijn: god uit een machine), je tot aan het hoogste kerkraam. Op 15 meter hoogte zie je de monumentale Oude Kerk vanuit een heel nieuw perspectief. Bij het raam heeft de kunstenaar voor de bezoeker een persoonlijke boodschap achtergelaten.

Prijs: 10,- (Museumkaart, Vrienden van de Oude Kerk, ICOM card, I Amsterdam city card en stadspas: vrij entree)

Openingstijden: dagelijks 10.00 - 18.00 uur, m.u.v. zondag 13.00 - 17.30 uur.

www.oudekerk.nl Homepage Het oudste nog bestaande gebouw van Amsterdam

http://www.oudekerk.nl/



Kennisgeving voor omleiding

https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.oudekerk.nl&source=gmail&ust=1489819484439000&usg=AFQjCNH6BOoV1YK1iolABzHsXA83DdtDWQ