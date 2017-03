Rotterdam 's-Gravendijkwal (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=OH8J53DD



Voor de HBS (hogere burger school) aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam waar ik de twijfelachtige eer heb gehad om één jaar op school te hebben gezeten,

staat een beeldengroep rond de scheikundige J.H. van 't Hoff, winnaar 1e Nobelprijs voor de scheikunde in 1901. Het was een vroeger leering van de school.

Na het niet al te succesvolle jaar trad de mammoetwet in en hield de HBS op te bestaan. Gevolg was dat ik in de brugklas terecht kwam en daar mijn verdere schoolloopbaan kon vervolgen.

Het is een standbeeld van een zittende geleerde, geflankeerd door twee vrouwen die de Verbeeldingskracht en de Rede symboliseren.