Een goede morgen allemaal.. Het ochtend kopje koffie is al op.Gisteren echt genoten van het mooie weer. Veel buiten geweest en dat doet ook de gezondheid goed.Ben vrijwel griepvrij

Dat mag ook wel na 3 1/2 week.

Las een quote van een onbekende."Kansen zijn vaak dingen die je de eerste x niet opmerkt."

Een enkele x zal dit best wel kloppen denk ik dan maar. Geef jullie nog een kleine blik van de bloemetjes in mijn tuin

Wens je een fraaie dag en maak er iets leuks en moois van













Door Marynote Toegevoegd op 17 mrt 2017 om 10:38



Jjacqueline 17 mrt 2017 11:06 Heerlijk als je de griepperiode kan afsluiten...leuke voorjaarsbloeiers zijn die blauwe druifjes!!Ik wens je een fijne dag!!





Bette 17 mrt 2017 11:35

Fijn dat je van de griep af bent,daar is het zonnetje goed voor.

Fijne dag.

Bette.

